Рекрутер Валинуров назвал профессии, которые скоро могут исчезнуть

Рекрутер Ильгиз Валинуров рассказал, что некоторые профессии скоро исчезнут из-за отсутствия спроса, передала «Вечерняя Москва».

Он отметил профессию бухгалтера. Многие компании ведут все финансовые расчеты автоматически, а в будущем их количество только вырастет.

«Все их функции тоже давно ведутся в автоматическом режиме и услуги таких специалистов более не нужны», — уточнил Валинуров.

Также он добавил, что может сильно упасть спрос на индивидуальных тренеров, так как сейчас многие предпочитают онлайн-тренировки дома.