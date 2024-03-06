Общество 06 марта 2024, 12:27 Рекрутер Валинуров напомнил, что сверхурочная работа должна оплачиваться в 1,5-2 раза больше

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Свехурочной считается только та работа, которая выполняется по требованию руководства, и она должна оплачиваться в большем размере. Рекрутер Ильгиз Валинуров отметил, что если работник решил задержаться по своей инициативе — на дополнительные деньги можно не рассчитывать, передала «Вечерняя Москва».

Чтобы получить выплату, нужно дождаться официального приказа от руководства. В первые два часа сверхурочная работа оплачивается в размере 1,5 ставки, дальше — в двойном объеме. Кроме того, не стоит забывать про выходные и праздники.

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«Сотрудникам, которые вынуждены работать в выходные или праздничные дни, согласно статье 153 Трудового кодекса России, должны оплачивать рабочую смену в двойном размере», — ответил Валинуров.

Он посоветовал при нарушении своих прав обращаться в трудовую инспекцию, которая быстро реагирует на все запросы.

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