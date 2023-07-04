Общество 04 июля 2023, 17:48 Рекрутер Валинуров: большее всего часов в неделю работают топ-менеджеры

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Рекрутер Ильгиз Валинуров заявил, что топ-менеджеры, PR-специалисты звезд, представители первых лиц и артисты вынуждены работать по 10-15 часов в день, в то время, как эффективность рядового сотрудника составляет не более, 3,5 часа в день. Его слова передала «Вечерняя Москва».

Все остальные рабочие часы сотрудники проводят за разговорами с коллегами, на перерывах на кофе, занимаются бумажной волокитой и ходят на летучки, написал «Петербургский дневник».

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Именно у представителей творческих и деловых профессий рабочий день ненормирован. Им приходится все время находиться в движении, добавил Валинуров.