Общество 15 апреля 2024, 16:46 Рекрутер Святицкая: разговор о повышении стоит подкреплять грамотными аргументами

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Подбор грамотных аргументов поможет сотрудникам получить положительный ответ после разговора с начальником о повышении зарплаты. Об этом рассказала руководитель молодежного направления hh.ru Ирина Святицкая в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, работнику стоит вспомнить все свои рабочие достижения и для наглядности подготовить конкретные цифры. Если в компании открывается новая позиция, не нужно бояться предлагать руководству свою кандидатуру.

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Также перед разговором о повышении необходимо изучить рынок и проанализировать текущие ставки с учетом должности и уровня опыта. Если сотрудник получает меньше рынка — это станет весомым аргументом, отметила Святицкая.