Рекрутер Субботина объяснила, почему не стоит врать на собеседовании

Соблазн соврать в ответ на некоторые вопросы или хотя бы приукрасить детали иногда возникает при собеседовании на новую работу. В разговоре с «Газетой.ru» руководитель группы рекрутмента сервиса «Работа.ру» Юлия Субботина объяснила, почему делать этого не стоит.

Например, ответ на вопрос о навыках иногда хочется приукрасить. Возможно, слегка преувеличить свои достижения можно, но увлекаться не стоит: если какие-то навыки у вас полностью отсутствуют, это очень скоро вскроется, и у вас будут неприятности на новом рабочем месте.

То же касается и доходов: не стоит преувеличивать сумму, которую вы получали на предыдущей работе: работодатель сможет это проверить. Лучше честно сказать, например, что хотели бы повысить доход, поскольку считаете, что выросли как специалист.

«Если вас взяли на работу и в итоге вскрылось вранье, то возможно работодатель постарается найти какой-нибудь повод уволить вас. Законных оснований уволить именно за вранье нет, только по п. 11 ч. 1 ст. 81 ТК — в связи с представлением работником работодателю подложных документов при заключении трудового договора. Также, стоит помнить, что многие компании перед приемом нового сотрудника на работу устраивают проверку силами внутренней службы безопасности», — отметила Субботина.