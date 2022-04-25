Рекрутер Шубадерова рассказала, какую ошибку допускают родители при выборе няни

Частный рекрутер по подбору домашнего персонала Татьяна Шубадерова рассказала, что на рынке нянь около 90% кандидатов оказываются профнепригодными. Какие ошибки чаще всего допускают родители при подборе помощницы, написала Pravda.Ru.

«Я всегда рекомендую родителям придерживаться границы „работодатель — персонал“ и какое-то время акцентировать внимание на том, как няня выполняет работу, справляется с трудностями. Нужно быть с няней в диалоге. Тут мама становится руководителем — не все мамы умеют это делать. Есть убеждение, что с няней нужно дружить, а не выстраивать с ней отношения как с персоналом. Но я настаиваю на том, что границу „работодатель — персонал“ нужно удерживать», — сообщила эксперт.

Она также добавила, что с персоналом должен быть заключен договор, поскольку он способен дисциплинировать и работодателя, и сам персонал.

Шубадерова также добавила, что при выборе няни не стоит смотреть на возраст, образование и наличие собственных детей. Главное качество, которым должна обладать няня, — это исполнительность. Конечно, она должна заботиться о безопасности ребенка и верно осуществлять его уход.