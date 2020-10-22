Рекрутер рассказал, как с удаленной работы не попасть под сокращение

Специалист пояснила, что во время работы в таком формате для изучения инициативности и вовлеченности сотрудников у руководства есть только время конференций и планерок по видеосвязи. Именно поэтому к ним необходимо относиться особенно ответственно.

«Надо самому инициировать какие-то отчетности, как-то вовлекаться самому в работу, а не ждать, пока привлекут к каким-то проектам. Работа на удаленке сложнее, поскольку надо больше показывать свою инициативу, чем раньше, когда все работали в офисе», — подчеркнула Долякова.

Она заметила, что в такой ситуации исполнительный сотрудник, который хорошо выполняет из дома все задания, но не проявляет инициативу, может «потеряться». Так, если в компании будет сокращение, то такие кандидатуры покинут организацию первыми.

Ранее сообщалось, что в России хотят заморозить тарифы на услуги домашнего интернета. В Госдуме решили, что подобные меры нужно ввести до следующего лета. Это обусловлено работой на удаленке на фоне пандемии COVID-19.