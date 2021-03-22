Рекрутер рассказал, как лучше всего использовать отпускные дни

Генеральный директор рекрутингового агентства ProfiStaff Ирина Никулина рассказала, как успеть отдохнуть и разгрузиться в отпускные дни, сообщил «МИР 24».

По ее словам, отпуск не должен быть использован для домашних дел, которые человек не мог сделать в течение года. Специалист уверена, что необходимо обязательно уехать из города и отвлечься от рабочих дел.

«Длительность отпуска зависит от личного предпочтения. Слишком длинный отпуск может сильно выбить из рабочего процесса, и после возвращения будет очень сложно вернуться в рабочий ритм как морально, так и физически», — уточнила Никулина.

При этом во время длительного отпуска можно переосмыслить свою жизнь и кардинально изменить взгляды. А вот чересчур короткий отпуск не всегда дает ощущение полной расслабленности. Дело в том, что организм физически не успевает перестроиться.

Эксперт подчеркнула, что выбирать длительность каникул нужно строго индивидуально, опираясь на прошлый опыт отдыха от работы.

Ранее зампред кабмина Татьяна Голикова призвала россиян сделать прививку от коронавируса перед тем, как отправляться в отпуск.