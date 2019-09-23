Рекрутер порекомендовал чиновникам переучиваться в случае увольнения

Минфин объявил о масштабном сокращении госслужащих Подробнее

По мнению специалиста, всем уволенным чиновникам работы не хватит, если они не задумаются о переобучении. В противном случае новая волна безработных захлестнет рынок труда.

«Я считаю, что, если говорить о трендах, массовое сокращение госслужащих абсолютно оправдано», — заметил Валинуров, добавив, что в основном все аппараты загружены, и для обслуживания государства и населения подобное количество сотрудников не нужно.