Рекреационный центр «Зеленый бульвар» появится на юге Москвы

Новый рекреационный центр «Зеленый бульвар» в скором времени откроют в районе Москвы Чертаново Южное. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников, написало ИА НСН.

Вместо гаражных кооперативов здесь появятся новые зеленые пространства для отдыха с детьми и занятий спортом, бульваром с прогулочными и спортивным маршрутом, точками для пикника, а также кафе с напитками и мороженым на вынос.

«„Зеленый бульвар“ на месте гаражей позволит создать пространство для комфортных прогулок вдоль границы леса и обеспечить жителей инфраструктурой для отдыха», — сказал Мельников.

В зоне реновации гаражей рабочие также обустроят многофункциональный деревянный настил для отдыха, занятий йогой или аэробикой. Летом здесь можно будет кататься на велосипеде и бегать, а зимой — кататься на лыжах.