Важное 14 декабря 2023, 15:48 Рекордный урожай зерна собрали в России в 2023 году Путин сообщил о рекордном сборе урожая зерна в 2023 году РИА «Новости»

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Российские сельхозпроизводители в 2023 году собрали более 150 миллионов тонн зерна, это рекордный показатель. Об этом на прямой линии сообщил президент страны Владимир Путин.

«Свыше 150 миллионов тонн зерна собрали в 2023 году, урожай в России в нынешнем году опять рекордный», — сказал он.

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Путин заявил, что продовольственная безопасность страны полностью обеспечена.

«Министерство сельского хозяйства есть за что критиковать, например по яйцам или мясу птицы. Однако в целом результаты работы ведомства заслуживают одобрения», — подчеркнул президент.

Ранее глава государства сообщал, что Россия оказывает продовольственную помощь шести странам Африки, которые нуждаются в этом. Некоторые суда с зерновыми культурами загружают в отечественных портах, другие сейчас в море, а некоторые уже прибыли в пункты доставки.