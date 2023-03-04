Общество 04 марта 2023, 08:29 Рекордный уровень микотоксинов образовался в российской кукурузе «Ведомости»: в российской кукурузе нашли рекордный уровень микотоксинов РИА «Новости»

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Уровень содержания микотоксинов в в российской кукурузе сезона 2022–2023 годов очень высокое. Об этом газете «Ведомости» сообщил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.

По его словам, речь идет о токсинах естественного, природного происхождения, которые опасны для здоровья птицы и скота, а также для остальных сельскохозяйственных культур. Конкретный уровень микотоксинов в кукурузе Рылько не озвучил.

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«Предварительно, эта проблема связана с тем, что были сложности со сбором урожая в Западной Сибири, Поволжье и центральных регионах страны. Кукуруза долго лежала на полях из-за неблагоприятных погодных условий. Так что ее у нас много, но проблемы имеются», — сказал собеседник издания.

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Действующий технический регламент Таможенного союза позволяет предельное значение от 0,02 до одного миллиграмма на килограмм зерновых в зависимости от вида микотоксина.