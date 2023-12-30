Общество 30 декабря 2023, 10:20 Рекордный темп развития российской промышленности признали в США S&P: рост деловой активности в промышленности РФ оказался рекордным за семь лет РИА «Новости»

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Деловая активность в производственном секторе в России в декабре росла максимальными за семь лет темпами. Об этом сообщило агентство Reuters, сославшись на американскую консалтинговую компанию Standard & Poor’s (S&P) Global.

По информации издания, глобальный индекс деловой активности в сфере обрабатывающей промышленности увеличился с ноябрьских 53,8 до 54,6, «поднявшись выше отметки 50, которая отделяет рост от спада». Показатель оказался самым высоким с января 2017 года.

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В течение семи месяцев производство в России росло «самыми быстрыми темпами», признали в компании. На показатели повлияли снижение инфляции, низкий уровень безработицы и большой спрос на внутреннем рынке.

Выступая на прямой линии и пресс-конференции 14 декабря, президент Владимир Путин заявил, что экономика России достаточно прочна для того, чтобы не просто выстоять, а развиваться. Он констатировал «уверенный рост» промышленного производства (3,6%). Говоря о росте обрабатывающей промышленности на 7,5%, глава государства отметил, что такого «давно не было».