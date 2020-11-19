Рекордный рост заболеваемости объяснили «безудержным отдыхом» в Турции

Он полагает, что Россия пока не вышла на пик заболеваемости. По мнению медика, ситуация тревожная, число заболевших будет увеличиваться. Соответственно, необходимы еще более жесткий контроль и высокие требования к соблюдению ограничительных мер. В частности, речь идет об использовании средств индивидуальной защиты и соблюдении социальной дистанции.

В России нет второй волны коронавируса, сейчас идет продолжение первой. Тем не менее летальность возросла, это «один из грозных признаков», считает Викулов.

«Это говорит о том, что эпидемия охватывает огромные слои общества. Я думаю, до конца года большинство людей встретятся с вирусом в России», — заявил специалист.

В то же время таким образом формируется иммунная прослойка, которая ограничит распространение COVID-19. По мнению специалиста, нынешний рост числа пациентов — расплата за большое количество туристов и «безудержный отдых» в Турции.

Зимой уровень заболеваемости может поддерживаться на этом же уровне, предположил Викулов.

Ранее число заразившихся коронавирусом россиян превысило два миллиона. За минувшие сутки количество людей с COVID-19 увеличилось на 23 610 человек.