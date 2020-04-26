Рекордный прирост заразившихся коронавирусом отметили за сутки. У половины нет симптомов

Новые данные по COVID-19 в России. Зараженных стало больше на 6361 человека. Таким образом, общее количество заболевших перевалило за 80 тысяч человек.

«За последние сутки в России подтвержден 6361 новый случай коронавируса в 83 регионах. Из них 45,9% не имели клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении оперштаба Москвы.

Выздоровели еще 517 пациентов. 66 человек за последние 24 часа спасти не удалось.

Регионами с самым большим числом больных COVID-19 за сутки стали Москва (+2971 человек), Подмосковье (+576) и Нижегородская область (+153 пациента).

Судя по динамике заболевших, пока говорить о выходе на плато еще рано. График по данным из России стремительно идет вверх.

В последнее время несколько крупных очагов зафиксировали в регионах. Это отделения больниц, вахтовые поселки и крупные строительные объекты. Так, в Мурманской области COVID-19 подтвердился еще у 105 человек. Очаг заражения был на стройке «Новатэка».

Власти Московской области выделят 2,2 миллиарда рублей на доплату специалистам, которые работают с больными COVID-19.