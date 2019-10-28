Рекордный поток туристов зафиксировали в Крыму
Это новый рекорд с момента развала Советского Союза.
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«Рекордные показатели прошлого курортного сезона в этом году превышены. По информации на 28 октября, в нашем регионе с начала года уже отдохнули шесть миллионов 870 тысяч человек», — рассказал Аксенов.
Руководитель Крыма добавил, что пока рекорд превысил прошлогодние показатели на 70 тысяч человек.
Больше всего туристов по сложившейся традиции приезжают в Крым из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. На курортах полуострова также отдыхает много гостей из Приволжского и Уральского федеральных округов.
Среди гостей из-за границы больше всего граждан Украины — около одного миллиона 35 тысяч человек.
Прилетают в Крым на отдых также из Германии, Казахстана и других стран.
На данный момент известно о том, что много туристов забронировали номера в гостиницах Крыма на новогодние праздники — уже более 70% от общего числа мест в отелях занято на праздничные даты.