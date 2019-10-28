  • Рекордный поток туристов зафиксировали в Крыму

    28 октября 2019, 12:45

    Андрей Иванов

    Туристический поток в Крым превысил показатели 2018 года и составил 6,87 миллиона человек. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «ВКонтакте».
    Рекордный поток туристов зафиксировали в Крыму

    Это новый рекорд с момента развала Советского Союза.

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    «Рекордные показатели прошлого курортного сезона в этом году превышены. По информации на 28 октября, в нашем регионе с начала года уже отдохнули шесть миллионов 870 тысяч человек», — рассказал Аксенов.

    Руководитель Крыма добавил, что пока рекорд превысил прошлогодние показатели на 70 тысяч человек.

    Больше всего туристов по сложившейся традиции приезжают в Крым из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. На курортах полуострова также отдыхает много гостей из Приволжского и Уральского федеральных округов.

    Среди гостей из-за границы больше всего граждан Украины — около одного миллиона 35 тысяч человек.

    Прилетают в Крым на отдых также из Германии, Казахстана и других стран.

    На данный момент известно о том, что много туристов забронировали номера в гостиницах Крыма на новогодние праздники — уже более 70% от общего числа мест в отелях занято на праздничные даты.