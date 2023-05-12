Общество 12 мая 2023, 08:21 Рекордные выдачи автокредитов спрогнозировали в России РИА «Новости»: банки спрогнозировали рекордные выдачи автокредитов по итогам года в России РИА «Новости»

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Российские банки по итогам 2023 года намерены получить рекордную прибыль по автокредитам. Об этом сообщило РИА «Новости».

Аналитики предположили, что общий объем этого вида кредитования приблизится к отметке в триллион рублей или превысит его.

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«Мы ждем, что для рынка автокредитования в целом 2023 год станет рекордным. Физические лица возьмут кредиты на транспортные средства более чем триллион рублей, что на 60% превысит результат 2022 года», — говорится в сообщении.

Представители банков объяснили рост интереса к этой услуге со снижением ставок на новые автомобили и налаживанием параллельного импорта.

«Благодаря сдерживанию ключевой ставки, наличию специальных программ с производителями и льготной программы кредитования спрос на покупку транспортных средств через банк сильно вырос», — добавили они.

Ранее сообщалось, что за первый квартал 2023 года в России вырос спрос на приобретение китайских автомобилей.