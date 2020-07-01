Рекордную партию амфетамина от ИГ* изъяли в Италии

Финансовая полиция Италии изъяла рекордную партию амфетамина во время расследования деятельности преступной группировки, которая поставляла в страну наркотики. Правоохранители обнаружили 84 миллиона таблеток, их стоимость оценивается более чем в миллиард евро.

Об этом сообщило ведомство на своем официальном сайте.

Полиция смогла отследить три контейнера, которые направлялись в порт Салерно в Южной Италии. В них перевозили бумажные цилиндры для промышленного использования. Правоохранители задержали их и направили на исследование.

В результате в контейнерах обнаружили более 40 цилиндров высотой около двух метров. Каждый их них в диаметре достигал примерно 140 сантиметров. Внутри находились таблетки амфетамина, на которых правоохранители нашли логотип каптагона. Этим знаком обозначают «джихадистский наркотик», который производит запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ*).

Правоохранители уточнили, что амфетамин производили в Сирии, а средства с его продажи направляли на финансирование террористической деятельности.

Около двух недель назад в том же самом порту правоохранители задержали еще один контейнер. Он перевозил поддельную одежду, среди которой находились 2,8 тонны гашиша и 190 килограммов амфетамина. На каждой из более миллиона таблеток полицейские обнаружили ту же надпись — «Каптагон».

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, которая запрещена в Российской Федерации.