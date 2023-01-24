Общество 24 января 2023, 08:46 Рекордное в истории количество браков заключили в Москве за прошлый год Мэрия Москвы: рекордное количество браков за 105 лет зарегистрировали в городе в 2022 году Сайт мэра и правительства Москвы

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Пары очень активно оформляли отношения в 2022 году в Москве. ЗАГСы столицы официально зарегистрировали более 100 тысяч браков. Такое число оказалось рекордным за последние 105 лет, заявили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

За прошлый год удалось зарегистрировать на 15% больше браков, чем в 2021-м.

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«В столице поженились 100 613 пар — это самое большое количество за 105-летнюю историю органов ЗАГС начиная с 1918 года», — заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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Она отметила, что сейчас решается вопрос о том, чтобы пары могли выбирать любой понравившийся им вариант регистрации брака в городе. Сейчас Москва предлагает примерно 200 локаций. Это старинные усадьбы, дворцы бракосочетания, небоскребы Москва-Сити, современные пространства и центры госуслуг «Мои документы».

Впервые порог в 100 тысяч браков в течение одного года москвичи достигли в 2014 году. Самым популярным днем для оформления отношений в прошлом году стало 22 февраля (22.02.2022). В эту зеркальную дату поженились 1500 тысячи пары. Наиболее популярным днем недели для похода в ЗАГС стала суббота, ее выбирают обычно 30% молодоженов.