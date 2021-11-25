Рекордное подорожание икры в России объяснили дефицитом в Японии

Икра в России подорожала в том числе из-за дефицита сырья в Японии, которая выступает главным икорным рынком в мире по объему продукции. Об этом сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

По его словам, в прошлом году путина была неудачной, поэтому объем запасов переработанной икры в хранилищах в Японии снизился. Уже в сентябре объем остатков был на 40% меньше, чем в 2020 году. А уже тогда запасы оценивались как критически низкие, пояснил он в беседе с РБК.

«С учетом этой ситуации хорошая российская лососевая путина 2021 года разогрела спрос на японском рынке, который сейчас усилено пополняет запасы», — рассказал Зверев.

Результатом этого стали рост экспортных поставок и усиление опасений переработчиков икры. Как пояснил эксперт, они опасаются разрыва цепочек поставок. Предприниматели в России начали опасаться остановки поставок мороженого сырья, которое нужно для готовой икры. В итоге произошло повышение стоимости продукции.

Еще один фактор роста цен — нехватка рефрижераторных контейнеров, из-за нее транспортировка подорожала в четыре раза. Кроме того, была разрушена стабильность поставок. По словам президента ВАРПЭ, в ответ на нестабильность рынок всегда отвечает ценовым повышением.

В этом году стоимость красной икры достигла своих рекордных отметок. Средняя розничная цена лососевой икры в октябре впервые в истории превысила отметку в пять тысяч рублей за один килограмм. До такого уровня ее стоимость не взлетала с 2000 года.