Рекордное количество стекла собрали в Москве на переработку после новогодних праздников

За время новогодних праздников в столице собрали и отправили на переработку рекордное количество стекла. Среди всех отходов стекло составило более 57%, что в два раза превысило среднемесячный показатель.

«За первые восемь дней 2020 года „ЭкоЛайн“ отобрал на переработку в два раза больше стекла на сортировочных предприятиях для дальнейшей переработки по сравнению со среднемесячным показателем», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы регоператора.

Всего за указанный период специалисты собрали 57,9% стекла, 19,75% различных видов пластика, а также 12,3% бумаги. Соотношение металла составило 6,1%, а тетрапака — 3,93%.

По словам пресс-службы, если не собирать раздельный мусор, то всего 8% фракций можно извлечь из общего потока отходов и переработать. Весь остальной мусор оказывается непригодным для переработки, так как испорчен пищевыми отходами, плесенью или какой-либо грязью. В свою очередь раздельный сбор мусора дает не менее 35% полезной выборки.

Как отмечает «Газета.ru», в столице уже подготовили необходимые площадки с контейнерами для разных видов отходов, а с 1 января 2020 года начался переход на раздельный сбор мусора.

Борьбой с мусором занимаются не только специализированные компании. Например, в подмосковных Химках появился пятилетний Паша Щербак, который следит за экологией и раздельным сбором отходов.