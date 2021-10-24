Исследователи назвали основные причины, по которым россияне за последнее время предпочитали увольняться. Первая причина оказалась ожидаемой: жители страны меняют работу из-за слишком низкой заработной платы.

Но вторым ответом по популярности стала банальная скука. Четверть опрошенных рассказала, что главным демотивирующим фактором в рабочем процессе для них стали неинтересные задачи, которые предлагали им работодатели. Третьей распространенной причиной стало то, что россияне не видят в своей карьере возможностей для роста. Результаты опроса опубликовало РБК со ссылкой на исследование Kelly Services.

Также россияне назвали главные критерии их работы мечты: они стремятся к удаленному труду, который хорошо оплачивается и на котором ставят интересные задачи.

Статистика неумолима: только за второй квартал текущего года со своих рабочих мест уволились 2,66 миллиона россиян. Это рекорд за последние восемь лет. Эксперты считают, что такая тенденция будет продолжаться. 76% всех опрошенных признались, что-либо уже находятся в поиске других вакансий, либо собираются заняться этим в ближайшее время.

Что касается увольнений россиян со стороны работодателя, то самые распространенные причины в стране сейчас две. Это аморальное поведение на рабочем месте и плохие отношения сотрудников с коллективом.