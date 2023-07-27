Общество 27 июля 2023, 11:09 Рекордное количество осадков выпало в Москве 26 июля Позднякова: в Москве 26 июля зафиксировали рекордные для этого дня 50,2 миллиметра осадков Сайт мэра и правительства Москвы

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Вчера, 26 июля, в Москве прошел ливень с грозой и местами выпал град. Впервые в этот день с 1879 года в городе зафиксировали рекордное количество осадков, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, в столице вчера выпало рекордное для этого дня количество осадков — 50,2 миллиметра.

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Больше всего осадков зафиксировали на востоке, западе, северо-западе столицы и в Новой Москве. Меньше всего дождя пролилось на юго-востоке и в Зеленограде. В центре города выпало 38,3 миллиметра осадков.

Ранее метеоролог пообещала москвичам неустойчивую погоду в ближайшие дни. В том числе, в столице пройдут ливни с грозами, местами выпадет град.