27 июля 2023, 11:09
Рекордное количество осадков выпало в Москве 26 июля
Позднякова: в Москве 26 июля зафиксировали рекордные для этого дня 50,2 миллиметра осадков
Вчера, 26 июля, в Москве прошел ливень с грозой и местами выпал град. Впервые в этот день с 1879 года в городе зафиксировали рекордное количество осадков, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
По словам синоптика, в столице вчера выпало рекордное для этого дня количество осадков — 50,2 миллиметра.
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Больше всего осадков зафиксировали на востоке, западе, северо-западе столицы и в Новой Москве. Меньше всего дождя пролилось на юго-востоке и в Зеленограде. В центре города выпало 38,3 миллиметра осадков.
Ранее метеоролог пообещала москвичам неустойчивую погоду в ближайшие дни. В том числе, в столице пройдут ливни с грозами, местами выпадет град.
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