Рекордное количество ипотек выдали в январе в России

В России в январе выдали рекордное количество ипотек. Но объем все равно оказался далек от показателей декабря. В стране еще действует льготная программа, но уже летом она может закрыться.

Этот январь стал рекордным по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет. Об этом свидетельствует предварительная оценка «Дом.РФ» и Frank RG. За месяц было выдано 96 тысяч ипотечных кредитов на сумму 265 миллиардов рублей. В январе прошлого года было выдано 78 тысяч. Выдачи кредитов выросли на 29% в денежном выражении. Но у экспертов есть этому объяснение.

«Ставки в рыночном сегменте сейчас ниже, чем год назад, примерно на один процентный пункт и составляют примерно 7,85–8,05%. По рыночным условиям сейчас выдается около 70% всей ипотеки», — процитировал РБК руководителя аналитического центра «Дом.РФ» Михаила Гольдберга.

Он также отметил, что сейчас продолжает действовать ряд льготных программ. По данным ЦБ, в январе 2020 года средняя ставка по всем ипотечным кредитам составляла 8,79%.

Однако в декабре 2020 года было выдано гораздо больше ипотечных кредитов. В основном большая разница получается из-за долгих январских каникул.

В Подмосковье еще 160 врачам помогут купить жилье в 2021 году. Они примут участие в программе «Социальная ипотека», дающей льготу на приобретение квартиры. До 2022 года жители Московской области смогут купить жилье по программе «Семейная ипотека».