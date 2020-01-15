Рекордное число первоклассников пойдут в школы Петербурга

Во время первого этапа с 15 декабря по 19 января школы получили более 16 тысяч 500 заявлений. В прошлом году их было на несколько тысяч меньше.

Во время второго, основного этапа заявления подают жители закрепленных территорий. Он идет с 20 января до 30 июня.

Третий этап начнется 1 июля. Тогда ребенка зачислят только в школу со свободными местами.

В городском Комитете по образованию пояснили, что дата и время подачи заявления не влияют на решение школы, так как их рассматривают в одно время.

«Благодаря существенному ускорению темпов ввода новых социальных объектов в 2019 и 2020 годах мы сможем обеспечить местами в школах всех будущих первоклассников. Количество первоклассников в Петербурге продолжает увеличиваться, но открытие сразу 11 новых школ в прошлом году и семи новых образовательных учреждений 1 сентября текущего года позволит полностью удовлетворить потребность в качественном и доступном образовании, в том числе и в самых востребованных районах города», — уточнила председатель Комитета по образованию Жанна Воробьева.

Учебные учреждения города ожидают рекордное количество школьников — более 500 тысяч.