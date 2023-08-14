Общество 14 августа 2023, 12:19 Рекордное число онлайн-сделок по недвижимости зафиксировали в Москве за полгода Росреестр зафиксировал рекордное число онлайн-сделок по недвижимости в Москве за полгода Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве за январь — июль этого года заключили более 765 тысяч онлайн-сделок по недвижимости. Это рекордный показатель в этом периоде за всю историю статистики Росреестра. Об этом сообщило издание «РБК Недвижимость» со ссылкой на отчет столичного ведомства.

«Результат января — июля на 52,8% выше аналогичного периода прошлого года (500,9 тысячи) и более чем в два раза превосходит показатель 2021 года (367 тысячи)», — говорится в сообщении.

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Кроме этого, в ведомстве добавили, что показатель онлайн-сделок всего на 33,2% меньше рекорда за прошлый год в целом.

Ранее сообщили, что цены на новые квартиры в Москве возросли на 13,7%. Средняя стоимость лота составила 18 миллионов рублей, что на 11,1% дороже, чем в 2022 году.