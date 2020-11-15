Рекордное число новых случаев коронавируса зафиксировали в России за неделю

С 9 по 15 ноября штаб зарегистрировал 151 491 нового пациента. При этом неделей ранее говорилось о 137 553 новых случаев заражения коронавирусом. Соответственно, за последние семь дней в стране выявили на 10,1% больше инфицированных, чем в предыдущие.

Число смертей тоже оказалось на максимуме за все время пандемии. В штабе зафиксировали 2 649 умерших на текущей неделе, а на предыдущей — 2 302. Несмотря на это условная летальность осталась на уровне 1,72%.

Помимо этих данных агентство подсчитало число выздоровевших за неделю. За последние семь дней впервые из больниц выписали 115 566 пациентов. А с 2 по 8 ноября речь шла о 98 746 переболевших COVID-19. Тем не менее доля вылечившихся увеличилась ненамного — с 74,6% до 74,8%.

Количество пациентов, которые проходят лечение прямо сейчас, возросло на 33 276 — до 452 654 человек. Под этим подразумеваются активные случаи. Их доля несколько снизилась: в прошлое воскресенье, 8 ноября, болели 23,6% россиян, в это — 23,5%.

В России за минувшие сутки выявили 22 572 новых случая коронавируса. Таким образом, в стране второй день подряд регистрируют свыше 22 тысяч новых больных.

Ранее академик РАН Алексей Егоров назвал преимущество российской вакцины, разработанной институтом имени Чумакова, писало ИА НСН. Она изготовлена из цельного инактивированного вируса, а не из отдельных антигенов SARS-CoV-2.