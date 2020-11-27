Рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в России

Во время второй вспышки коронавируса практически ни один день не обходится без рекордов. Сегодняшний не исключение. За минувшие сутки российские медики выявили 27 543 новых случая COVID-19 в 85 регионах. Это самый высокий показатель с марта.

За все время пандемии в России зафиксировали уже 2 215 533 случая заражения коронавирусом. В течение последних 24 часов от болезни умерли 496 пациентов. Жертвами COVID-19 уже стали 38 558 человек. Вылечились 26 682 заразившихся. Всего 1 712 174.

В Москве — эпицентре пандемии в России — выявили 7918 новых случаев. В Санкт-Петербурге — 3687, а в Московской области — 1058.

Повторная вспышка нового вируса оказалась гораздо масштабнее первой. Специалисты считают, что это связано с отработанной системой тестирования и еще с тем, что когда 2019-nCoV только появился в России, он был завозной. Сейчас инфекция распространилась по всем регионам.

Из-за ухудшения эпидемической ситуации в России ввели новые ограничения. Вопрос о мерах по борьбе с коронавирусом принимают на местах исходя из показателей. Сейчас в стране действует всеобщий масочный режим. Школьники уже несколько месяцев учатся по новым правилам: на входе в школу им измеряют температуру, а уроки проходят в одном классе. Потоки детей максимально разводят, чтобы минимизировать контакты. Роспотребнадзор предложил продлить действующие ограничения в школах на весь следующий год, пишет Ura.ru.