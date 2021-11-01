Рекордное число людей нашли работу в Москве в сентябре

Количество принятых на работу в Москве превысило число уволившихся почти на 203 тысячи в последние месяцы. Рекорд по найму был поставлен в сентябре, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, восстановительная динамика на рынке труда Москвы, начавшаяся в апреле прошлого года, продолжается. С мая этого года количество принятых на работу стабильно выше числа уволенных.

Так, с июня по сентябрь количество уволившихся человек составило 1,3 миллиона, а новую работу нашли 1,5 миллиона. Рекордные показатели продемонстрировал сентябрь с показателем в 123,9 тысячи новых сотрудников.

«В числе отраслей с максимально положительным сальдо принятых и уволенных работников была сфера образования — 34 874 сотрудника», — уточнил Ефимов.

В оптовой торговле этот показатель составил 9750 человек, в финансовой сфере — 7079 работников, а в сфере разработки программного обеспечения — 7052 сотрудника.

Ефимов уточнил, что за период с апреля 2020 года количество принятых на работу превысило число уволенных на 365,2 тысячи человек (7,4%).

Руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов обратил внимание, что в минувшем сентябре был зафиксирован высокий уровень восстановления в секторе квалифицированной занятости.

«Уровень напряженности — отношение количества резюме к количеству вакансий — снизился на 37% по сравнению с сентябрем докризисного 2019 года. Если количество вакансий выросло на 64%, то число резюме — всего на 3%», — пояснил он.