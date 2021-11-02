Рекордное число коек для коронавирусных больных открылось в России

В России сейчас открыто рекордное количество коек для заразившихся коронавирусом. В стране их больше 290 тысяч, и это намного больше в сравнении с предыдущим пиком заболеваемости. Об этом рассказал в интервью «Известиям» главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

«Резерв свободного коечного фонда несколько снизился по сравнению с предыдущими периодами, потому что, естественно, сейчас госпитализировано гораздо больше, чем раньше», — добавил специалист.

При этом сама заболеваемость по стране на данный момент растет. В 13 регионах России зафиксировано снижение, но во всех остальных — в абсолютном большинстве — заболевших все больше.

По словам специалиста, самое большое беспокойство вызывает ситуация в крупнейших городах — в Москве и Санкт-Петербурге. Плотность населения там особенно плотная, поэтому для каждого жителя возникает больше рисков. Даже при временных «передышках» ситуация может резко поменяться, и число заболевших может резко пойти в рост.

Мэр Москвы Сергей Собянин недавно отметил, что на фоне роста заболеваемости жители столицы стали в несколько раз активнее прививаться. С конца августа темпы вакцинации выросли примерно в пять раз.