Общество 16 августа 2023, 12:03 Рекордное число ипотечных сделок зафиксировали в Москве Росреестр зафиксировал максимальное число ипотечных сделок в Москве за семь месяцев РИА «Новости»

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За семь месяцев в столице зафиксировали рекордное количество ипотечных сделок при покупке квартир в строящихся домах и на вторичном рынке. Их число составило более 78 тысяч. Об этом сообщил руководитель Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Так, в июле 2023 года в Москве зарегистрировали 13 309 договоров ипотечного жилищного кредитования. Это число превысило июньский результат на 1,4%. По сравнению с июлем прошлого года количество регистраций ипотечных договоров увеличилось на 64,7%, а по сравнению с июлем 2021 года — на 12,2%.

Доля оформленных онлайн ипотек — более 67%, что подтверждает эффективность электронных сервисов Росреестра не только в работе с физическими лицами, но и с банками, и с застройщиками. Игорь Майданов Руководитель Росреестра по Москве

Кроме того, в июле объем выданных в столице льготных ипотечных кредитов достиг 29,8 миллиарда рублей, что составило 18,9% от общероссийского объема.

Ранее Росреестр Подмосковья принял более 170 тысяч заявлений на учетно-регистрационные действия в июле.