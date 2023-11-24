Общество 24 ноября 2023, 15:15 Рекордно низкое давление в Москве продержится неделю Вильфанд заявил, что давление ниже нормы в Москве продержится еще неделю РИА «Новости»

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В Москву пришел глубокий циклон, который принес с собой рекордно низкое давление. Оно останется ниже нормы еще на неделю. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, с 1879 года настолько низкие показатели давления в ноябре были только три раза. Так, в пятницу, 24 ноября, оно опустилось до 719 миллиметров ртутного столба, в то время как норма для столичного региона составляет приблизительно 748 миллиметров ртутного столба.

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«Оно [атмосферно давление] будет ниже обычных значений примерно на 16-18 милиметров ртутного столба», — уточнил синоптик.

Он добавил, что циклон будет двигаться на восток, а температура повысится до -1 градуса. Тем не менее, погода будет ветреной и с небольшим снегом, поэтому потепления жители столицы не почувствуют.

Кроме того, в Москве в ближайшие дни будет низкая температура, которая будет опускаться ночью до -6 градусов, а днем — варьироваться в пределах от -3 до +3 градусов. Высота сугробов превысит 20 сантиметров в начале новой недели. Вдобавок жителям столицы пообещали, что выпавший снег не растает уже до весны.