Снижение цен на красную рыбу ожидают в России из-за рекордных объемов добычи тихоокеанского лосося. Основная доля приходится на горбушу. С начала года на Дальнем Востоке выловили уже 470 тысячи тонн рыбы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Росрыболовства.

В ведомстве заявили, что общий уровень вылова лососевых рыб может достигнуть или превысить рекордные показатели 2009 года, когда предприятия Камчатского края добыли 520 тысяч тонн. Большая часть улова (70%) идет на внутренний рынок, остальные 30% отправляют на экспорт.

«В связи с большими объемами добычи отпускная цена на горбушу снизилась. Рост объемов производства создает объективные предпосылки для снижения цен», — заявили в Росрыболовстве.

В ведомстве представили данные по ценам на рыбную продукцию в Дальневосточном регионе. С 13 по 19 августа стоимость горбуши упала на 20% и составила 120 рублей за килограмм, кета потеряла в стоимости 5% до 190 рублей за килограмм, нерка — 1,2% до 145 рублей за килограмм. Также идет сезонное снижение цены на икру горбуши. Отпускная цена камчатских производителей составила 1800 рублей за килограмм.

Средняя цена доставки рыбной продукции из Владивостока до Москвы составляет 15,5 рубля за один килограмм. Сейчас ведомство работает с транспортниками по концентрации специализированных контейнеров в Приморье для оперативного распределения рыбы по стране.