Рекорд суточной смертности от коронавируса снова обновлен в России

За минувшие сутки в России от коронавируса скончались 984 человека. Статистику опубликовал оперштаб. Еще 21 801 пациент полностью выздоровел.

За последние 24 часа в стране зафиксировали 28 717 новых случаев коронавируса, у 8,7% из пациентов не было клинических проявлений болезни.

Больше всего новых заболевших выявили в Москве (4410), на втором месте Санкт-Петербург (2470), за ним следует Московская область (1898).

Общее число случаев коронавируса в России с начала пандемии составило 7 861 681. С января в стране началась кампания по вакцинации. Прививку можно сделать бесплатно. Для этого используются несколько отечественных препаратов. Самый популярный — двухкомпонентный «Спутник V».

В ряде регионов на фоне осеннего всплеска заражений начали возвращать ограничения. В частности, вводить посещение общественных мест по QR-кодам, которые могут получить вакцинированные. В Москве запустили бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус. Его можно сделать в 10 МФЦ и 10 общественных местах.

Если результат будет положительным, человеку бесплатно сделают ПЦР-тест, который подтвердит или опровергнет итоги экспресс-тестирования. С завтрашнего экспресс-тесты также начнут делать детям в 10 школах Москвы.