Рекорд смертности от COVID-19 за неделю зафиксировали в России

За минувшие сутки в России от последствий заражения коронавирусом умерли еще 185 человек. За неделю от COVID-19 в стране скончались 1560 человек. Об этом свидетельствуют данные оперштаба. Такого еще не было с начала пандемии.

Больше всего жертв коронавируса в Москве. Число умерших от COVID-19 в столице достигло 5985 человек. На втором месте — Санкт-Петербург (3422 скончавшихся). Замыкает тройку Московская область с показателем 1470 человек. Меньше всего пациентов с COVID-19 скончались на Чукотке. С весны от инфекции там умерли всего два человека.

Ситуация с пандемией в России ухудшилась в сентябре. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что осенняя вспышка коронавируса опаснее весенней. В марте все только начиналось и новый вирус постепенно распространялся по стране. Сейчас 2019-nCoV есть во всех регионах.

За все время пандемии в России выявили 1 399 334 случая COVID-19 (+15 099 за минувшие сутки). Умерли 24 187 человек, выздоровели — 1 070 576. В РФ уже готовы две вакцины от коронавируса. Сейчас препараты проходят испытания.