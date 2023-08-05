Общество 05 августа 2023, 15:47 Рекорд по изготовлению ухи поставили на фестивале «Наше море» в Псковской области Более четырех тысяч литров ухи изготовили организаторы псковского фестваля «Наше море» Википедия

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Всероссийский рекорд по приготовлению ухи установили на фестивале «Наше море», прошедшем в Гдове Псковской области. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Театрально-концертную дирекцию региона, всего на мероприятии изготовили четыре тысячи литров рыбного супа.

Собеседники агентства подчеркнули, что повара начали работать еще накануне. Для приготовления ухи из Чудского озера добыли около тонны рыбы, а также приготовили пять кубометров дров.

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«Сварили четыре тысячи литров. Это примерно 14−16 тысяч порций», — рассказали организаторы фестиваля.

Уху с псковского фестиваля внесли в Книгу рекордов России. Ее представитель вручил организаторам подтверждающий диплом.

Фестиваль «Наше море» посвятили 700-летию с момента упоминания города в древнерусских летописях. Мероприятие состоится на берегу Чудского озера с 4 по 6 августа, где проходят концерты псковских групп, спортивные соревнования, мастер-классы, а также есть площадка для детей.

В этом году хедлайнерами фестиваля стали группы Markscheider Kunst, «Меджикул» и исполнительница Alina Os.