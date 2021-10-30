Рекорд по числу вызовов скорой помощи поставили в Казани

Жители Казани на этой неделе поставили рекорд по количеству вызовов скорой помощи. В минувший четверг, 28 октября, бригады вызвали 2267 раз.

По словам главного врача Станции скорой медицинской помощи Казани Фарида Галяутдинова, такое количество обращений связано с несколькими факторами. Во-первых, это пандемия коронавируса, во-вторых, рост госпитализаций, сообщило издание «Реальное время».

Все это увеличивает время занятости экипажа с 40 до 68 минут, пояснил медик. Кроме того, он указал на то, что некоторые водители не пропускают скорые.

Врач объяснил, что в первую очередь скорая мчится на ДТП, травмы, падения с высоты, к людям с инфарктами и инсультами, к младенцам и рожающим женщинам. В этом случае скорая должна приехать максимум за 20 минут. Все это экстренные вызовы.

От суточного числа на их долю приходится 40%, уточнил Галяутдинов. К таким, по его словам, относятся и случаи вызов к пациентам, у которых очень высокая температура.

Татарстан по уровню заболеваемости ковидом считается одним из неблагополучных регионов. Из-за этого накануне власти республики решили, что новые антикоронавирусные ограничения будут действовать в регионе не до 7 ноября, а до улучшения эпидемической ситуации.