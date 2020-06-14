Рекорд по числу выздоровевших от COVID-19 за сутки установлен в Подмосковье

За минувшие сутки подмосковные медики вылечили от последствий заражения коронавирусом 839 человек. Такого числа выздоровевших не было еще ни разу с начала пандемии.

Как сообщили в оперштабе Московской области по борьбе с коронавирусом, за последние 29 часов в регионе от COVID-19 никто не умер.

Ситуация с распространением 2019-nCoV стабилизировалась. Число выявленных случаев заражения инфекцией пошло на спад. Власти региона приступили к постепенному ослаблению ограничений. С 12 июня открылись летние веранды кафе и ресторанов.

С 15 июня в Подмосковье откроются музеи, фотоателье, автошколы и возобновит работу каршеринг. Вернутся к работе общеобразовательные организации, возобновятся репетиции в театрах.

Следующим этапом послаблений станет открытие торговых центров 25 июня, однако там пока останутся закрытыми кинотеатры и точки общепита.

По последним данным, в Московской области выявили 48 636 случаев COVID-19. 15 734 человека выздоровели. Жертвами последствий заражения новым вируса стали 678 пациентов.