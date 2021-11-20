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    20 ноября 2021, 11:48

    Рекорд низкого атмосферного давления установился в Москве

    В Москве зафиксировали рекордно низкий уровень атмосферного давления

    Редакция «360»

    В Москве барометры показали рекордно низкий за всю историю замеров уровень атмосферного давления 20 ноября. Об этом РИА «Новости» сообщил Евгений Тишковец, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос».

    Рекорд низкого атмосферного давления установился в Москве

    «В Москве к 09:00 показания барометров понизились до 721,4 миллиметра ртутного столба, что на 0,4 миллиметра <…> ниже абсолютного рекорда этого дня, установленного в 2008 году», — рассказал он.

    Тишковец добавил, что самое низкое для этого месяца атмосферное давление зафиксировали 25 ноября 1973 года — тогда барометры показали 709 миллиметров ртутного столба.

    В субботу, 20 ноября, синоптики обещали жителям Москвы обильные осадки и неслабый ветер. Дневная температура воздуха на улице достигнет +3 градусов. К вечеру начнется похолодание.

    «Роскосмос» показал видео необычного лунного затмения — оно стало самым длительным за последние пять веков. Россияне могли увидеть природное явление в пятницу, 19 ноября. На кадрах заметен красивый эффект — тень Луны окрасилась в голубоватый цвет.