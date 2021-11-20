Рекорд низкого атмосферного давления установился в Москве

В Москве барометры показали рекордно низкий за всю историю замеров уровень атмосферного давления 20 ноября. Об этом РИА «Новости» сообщил Евгений Тишковец, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос».

«В Москве к 09:00 показания барометров понизились до 721,4 миллиметра ртутного столба, что на 0,4 миллиметра <…> ниже абсолютного рекорда этого дня, установленного в 2008 году», — рассказал он.

Тишковец добавил, что самое низкое для этого месяца атмосферное давление зафиксировали 25 ноября 1973 года — тогда барометры показали 709 миллиметров ртутного столба.

В субботу, 20 ноября, синоптики обещали жителям Москвы обильные осадки и неслабый ветер. Дневная температура воздуха на улице достигнет +3 градусов. К вечеру начнется похолодание.

«Роскосмос» показал видео необычного лунного затмения — оно стало самым длительным за последние пять веков. Россияне могли увидеть природное явление в пятницу, 19 ноября. На кадрах заметен красивый эффект — тень Луны окрасилась в голубоватый цвет.