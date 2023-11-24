Общество 24 ноября 2023, 09:22 Рекорд атмосферного давления 50-летней давности зафиксировали в Москве Атмосферное давление в Москве упало ниже 720 мм рт. ст., побив рекорд 1973 года РИА «Новости»

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В Москве зафиксировали рекорд атмосферного давления 50-летней давности. Показания барометров утром в пятницу опустились до 719,7 миллиметра ртутного столба. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В связи с близостью центра североатлантического циклона показания столичных барометров продолжают падать и на 06:00 по московскому времени составляют 719,7 миллиметра ртутного столба», — объяснил метеоролог.

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Тишковец напомнил, что прошлый рекорд минимального давления пришелся на 1970-е года. Тогда отметка составила 722,3 миллиметра ртутного столба.

Он также объяснил, что при таком давлении москвичи ощущают себя, как будто бы поднялись на высоту башни «Евразия» (308,9 метра) комплекса небоскребов Москвы-Сити.

При низком атмосферном давлении падает уровень концентрации кислорода в воздухе, это может приводить к сокращению поступления кислорода в сосуды и ткани, предупредил Тишковец.

Синоптик отметил, что в ближайшие часы атмосферное давление будет падать и дальше, достигнув отметки 717 миллиметров ртутного столба — на 30 единиц ниже нормы.

Ранее метели и ледяные дожди спрогнозировали в Москве в ближайшие дни.