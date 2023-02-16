Общество 16 февраля 2023, 12:51 Реконструкцию проблемных дорог в Надыме запланировали на 2023 год

Читать 360tv в

В Надыме реконструируют проблемные дороги и внутриквартальные проезды. Об этом сообщило «Ямал-Медиа» со ссылкой на главу района Дмитрия Жаромского.

Планируется обновить дорожное полотно на улице Сенькина. А также обустроить рядом с ней парковку, остановочный павильон и тротуар. Также по проекту — озеленение прилегающих зон.

Реклама

Преобразования коснутся и Ямальской улицы. Здесь реконструируют внутриквартальные проезды. В планах — замена инженерных коммуникаций, дорожного основания, водоотводов. Также благоустроят территорию.

Реклама

Под реконструкцию в 2023 году попадет еще и улица Заводская-Шаповалова.