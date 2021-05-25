Реконструкцию пляжа мыса Ахлестышева во Владивостоке заморозили перед началом сезона
Работы по реконструкции пляжа на мысе Ахлестышева во Владикавказе отложили перед туристическим сезоном. Об этом сообщило издание «Политика сегодня» со ссылкой на городскую дирекцию общественных пространств
Произошло это из-за недостатка финансов. По плану, после завершения работ на пляже должны появиться лежаки, освещение, туалеты, навесы и павильон. Также на территории должны были провести озеленение и работу с береговой линией.