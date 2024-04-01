Общество 01 апреля 2024, 17:31 Реконструкцию первого полета Юрия Гагарина в космос покажут в нижегородском мобильном планетарии

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В Нижнем Новгороде проведут тематические мероприятия, приуроченные ко Дню космонавтики и 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

В частности, специальную программу подготовили и в мобильном планетарии. С 1 по 4 апреля он будет принимать посетителей в досуговом центре в рабочем поселке Шатки. Все желающие смогут увидеть, как выстраивается парад планет, а также познакомиться с реконструкцией первого полета Юрия Гагарина в космос.

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