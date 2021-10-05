Реконструкцию Обдорского острога завершат в Салехарде в 2024 году

Глава города Салехард Алексей Титовский обсудил с губернатором ЯНАО Дмитрием Атрюховым планы по реконструкции Обдорского острога. В ближайшем будущем там появится пешеходный ярмарочный мост, где ремесленники смогут продавать свои товары. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Помимо ярмарки, на местной достопримечательности спроектируют площадки для проведения мастер-классов. Здесь же построят здание для галереи, где будут проводиться выставки, семинары и конференции.

«Обдорский острог станет не только достопримечательностью города, но и центром культурной жизни горожан», — написал Титовский на своей странице в Instagram.

Реконструкцию планируется завершить до конца 2024 года.