Реконструкцию Ленинградского моста в Челябинске пообещали завершить досрочно

В Челябинске восстановительные работы на Ленинградском мосту идут с опережением графика. Об этом сообщил «Царьград».

1 мая мост закрыли на реконструкцию. Работы должны были продлиться 27 месяцев.

«Учитывая важность путепровода, мы сократили сроки до 23 месяцев. 10 июня 2022 года планируем открыть движение по расширенному до шести полос мосту», — рассказала мэр Наталья Котова.

Портал Infox напомнил, что Ленинградский мост построили в 1953 году. В 2019 году выяснилось, что объект находится в предаварийном состоянии.