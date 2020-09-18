СМИ: На реконструкцию Белого дома хотят потратить больше 5 млрд руб.

Правительство намерено направить в 2022-2023 годах около двух миллиардов рублей из средств федерального бюджета для реконструкции Дома правительства на Краснопресненской набережной.

Как написал телеканал РБК со ссылкой на пресс-службу правительства, за 2020 год планируется потратить 1,1 миллиард, а за 2023 — 799,1 миллионов. Общая стоимость восстановления Белого дома, которая будет проводиться в несколько этапов, обойдется бюджету в 5,27 миллиардов рублей.

Постановление о реконструкции здания было подписано еще при премьер-министре Дмитрии Медведеве в 2017 году. Финансирование было уменьшено из-за пандемии и кризиса. На время ремонта сотрудники должны будут «переехать» в другое здание.

Ремонт коснется внутренних конструкций здания и прилегающей территории, ничего нового строить не будут, сохранится и внешний вид Дома. На фотографиях, которые предоставила РБК пресс-служба правительства, виден потрепанный вид здания, у которого разрушен гидроизоляционный слой покрытия, кровля находится в аварийном состоянии, а инженерные системы, действующие с 1978 года, сильно износились.