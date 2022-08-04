Реконструкцию аэровокзала в Чебоксарах завершат в ближайшее время

Министр транспорта и дорожного хозяйства Чебоксар Владимир Осипов рассказал о ходе реконструкции местного аэровокзала. По словам чиновника, работы находятся на стадии завершения. Об этом написал сайт kp.ru.

В настоящий момент рабочие усиливают перекрытия первого и второго этажей, бетонированируют монолитные конструкции и укладывают плиты на полу.

Как добавил Осипов, реконструкция терминала внутренних авиалиний аэропорта — стратегическое направление для социально-экономического развития региона. После реконструкции пропускная способность аэропорта составит до 200 пассажиров в час.

Отмечается, что ремонтные работы по реконструкции здания аэропорта начались в августе 2021 года.