Общество 12 января 2023, 22:18 Реконструкцию 75 поликлиник завершили в Москве

Читать 360tv в

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе завершили реконструкцию 75 поликлиник, в которых обслуживаются около двух с половиной миллионов людей. Об этом написало ИА НСН.

Реклама

Собянин в режиме видеосвязи принял участим в открытии корпуса филиала № 3 городской поликлиники № 2 в Нагорном районе на Ялтинской улице. Сегодня также открылись пять амбулаторных медицинских учреждений. Мэр напомнил, что программа капремонта столичных поликлиник увеличена до 200 учреждений. До конца года планируется реконструировать все старые поликлиники.