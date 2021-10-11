Реконструкция пруда «Садки» началась в Текстильщиках

В московском районе Текстильщики стартовала реконструкция пруда «Садки». Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

В ходе реконструкции пруд очистят от мусора и ила, а его берега благоустроят и укрепят. Работы проводятся при помощи землесосной установки, которая рыхлит и смешивает с водой утрамбованный иловый слой.

«Затем машина перекачивает по трубам всю массу на установки по обезвоживанию илового осадка», — уточняется в сообщении.