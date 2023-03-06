Общество 06 марта 2023, 16:28 Реконструкция набережной в районе улицы Черниговской началась в Нижнем Новгороде

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Работы по реконструкции и благоустройству набережной в районе улицы Черниговской стартовали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила «Нижегородская правда».

На набережной отремонтируют берегоукрепительные сооружения между двумя мостами, протяженность участка составит около трех километров.

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Отмечается, что основная задача реконструкции заключается в том, чтобы благоустроить пространство у воды и вернуть набережной былую привлекательность.

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